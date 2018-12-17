Bayraktar Deniz Kuvvetleri için uçmaya başladı

Deniz Kuvvetleri’ne ait olan Çanakkale Havalimanı’ndan kalkan Bayraktar TB2, bölgedeki ilk görevine çıktı.

Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, “Deniz Kuvvetleri’mizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkış ve inişini yaptı. Vira Bismillah!” dedi.

İHA'nın haberine göre, Deniz Kuvvetleri’nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman’dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B’lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri’ni alarma geçirmiş, F-16’lar ANKA’yı takibe almıştı.

Çanakkale’den başlayan operasyon ile Deniz Kuvvetleri’nin Bayraktar TB2 SİHA kullanımı, Yunanlıları bu sefer kuzeyde rahatsız edecek. Aynı zamanda Bayraktar, bölgenin kontrolü, göçmen geçişleri, kaçak avlanma gibi sivil orijinli görevlerde Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir güç sağlayacak.