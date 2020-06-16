Bundesliga'nın 32. haftasında Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih puanını 76'ya yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti! Bavyera ekibi üst üste 8. toplamda ise 29. şampiyonluğunu elde etti!

DETAYLAR GELİYOR...