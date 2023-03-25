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Bayern Münih'ten kovulan Nagelsmann'ın ilk talibi Premier Lig'den!

Bayern Münih'te görevine son verilen teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yeni rotası belli oluyor. Nagelsmann için Premier Lig iddiaları güçleniyor. İşte detaylar...

Giriş: 25.03.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Bayern Münih'ten kovulan Nagelsmann'ın ilk talibi Premier Lig'den!
HABERTURK.COM

Bayern Münih'in yollarını ayırdığı Julian Nagelsmann'a ilk talip çıktı.

Telegraph'ın haberine göre, Antonio Conte ile yollarını ayırmaya hazırlanan Tottenham, genç teknik adamı takımın başına getirmek istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Conte ile yeni bir sözleşme yapılması düşünülmüyor.

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Nagelsmann'ı yakından takip ettiği ve 35 yaşındaki isimle önümüzdeki günlerde görüşeceği kaydedildi.

Bu sezon Bayern Münih'in başında Bundesliga'da 25 maça çıkan Nagelsmann; 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 8 yapan Nagelsmann yönetimindeki Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.

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