Telegraph'ın haberine göre, Antonio Conte ile yollarını ayırmaya hazırlanan Tottenham, genç teknik adamı takımın başına getirmek istiyor.

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Nagelsmann'ı yakından takip ettiği ve 35 yaşındaki isimle önümüzdeki günlerde görüşeceği kaydedildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Conte ile yeni bir sözleşme yapılması düşünülmüyor.

Bu sezon Bayern Münih'in başında Bundesliga'da 25 maça çıkan Nagelsmann; 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 8 yapan Nagelsmann yönetimindeki Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.