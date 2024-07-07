Bayern Münih'ten 59 milyon Euro'luk transfer

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İngiliz ekibi Crystal Palace'ta oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Michael Olise, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Genç yıldız ile 30 Haziran 2029'a kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Öte yandan Alman basınındaki iddialara göre Bayern Münih, Olise için Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 59 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

"MİCHAEL OLİSE'Yİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ" FC Bayern spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl bu transfer hakkında, “Michael Olise fark yaratabilen ve oyun tarzıyla büyük ilgi gören bir oyuncu. Takımımızda yeni bir ivme, yeni bir enerji, yeni fikirler istiyoruz; Michael Olise gibi oyuncular bunu temsil ediyor. Görüşmeler sırasında, FC Bayern'e katılmak istediğini hemen belirtti. Onu dört gözle bekliyoruz. Oyunumuzu zenginleştirecek.” ifadelerini kullandı.

"ARTIK BÖYLE BÜYÜK BİR KULÜPTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM" Yıldız futbolcu Olise ise Bavyera ekibine tranferini şu sözlerle değerlendirdi: “FC Bayern ile görüşmeler çok olumluydu ve artık böylesine büyük bir kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Bu harika bir meydan okuma ve tam da aradığım şeydi. Kendimi bu seviyede kanıtlamak ve önümüzdeki yıllarda takımımızla mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmamızı sağlamak için üzerime düşeni yapmak istiyorum.” Crystal Palace'ta geçtiğimiz sezon 19 maçta süre bulan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olise, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.