Futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık olacak. Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile mücadele edecek. Merakla beklenen bu karşılaşmanın yayın bilgileri ve detaylarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği gibi, Stuttgart bu sezon oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Stuttgart, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Şimdi, gözlerini Bayern Münih deplasmanına çeviren ekip, bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar...