Bayern Münih - Leipzig: 0-3 (MAÇ SONUCU) | Almanya Süper Kupası Leipzig'in!

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) geçen sezon şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Leipzig, Süper Kupa maçı için Münih’teki Allianz Arena’da karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig, 3. dakikada Dani Olmo’nun golüyle 1-0 öne geçerken, 44. dakikada aynı oyuncuyla fileleri bir kez daha havalandırdı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Leipzig 67. dakikada Bayern Münihli futbolcu Noussair Mazraoui’nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı. Dani Olmo’nun penaltı atışını gole çevirmesiyle konuk ekip skoru 3-0 yaptı. REKLAM Karşılaşmada başka gol olmayınca Leipzig müsabakan 3-0 galip ayrıldı ve sezonun ilk kupasını kazandı. Leipzig böylelikle ilk kez Süper Kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin yanı sıra transferi bugün açıklanan İngiliz forvet Harry Kane bu maçta ilk kez Bayern Münih forması giydi. Kim Min-Jae 46. dakikada, Kane de 64. dakikada oyuna dahil oldu.