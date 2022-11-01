Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı ve son haftasında Inter'i konuk ediyor.

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Sabitzer, Coman, Gravenberch, Mane, Choupo-Moting

INTER: Onana, Darmian, De Vrij, Acerbi, Asllani, Barella, Gagliardini, Bellanova, Gosens, Lautaro Martinez, Correa

BAYERN MÜNİH - INTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

SAAT: 23.00

HAKEM: Ivan Kruzliak

STAT: Allianz Arena

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

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Avrupa kupalarında Inter ile oynadığı sekiz maçın dördünü kazanan Bayern (1B 3M), Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında oynanan üç karşılaşmada mağlubiyet almadı (2G 1B).

Avrupa kupaları tarihinde Bayern'den deplasman mağlubiyeti almayan takımlar arasında Alman ekibine en fazla konuk olan takım Inter (2G 1B).

Italyan takımlarını konuk ettiği son beş Şampiyonlar Ligi maçını en az ikişer gol atarak kazanan Bayern, en son Mart 2011'de Inter'i mağlup edemedi (2-3).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 12 maçın tamamını kazanan Bayern, turnuva tarihinde üst üste iki sezonun grup aşamasını puan kaybı yaşamadan geçen ilk takım olmak istiyor. Alman ekibi, aynı zamanda bunu üç farklı sezonda başaran ilk ekip olmayı da hedefliyor (2019/20 & 2021/22).

Deplasmanda oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Inter, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2003-Şubat 2005 arasında yaşadı (5 maç).