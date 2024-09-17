Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bayern Münih ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak zorlu mücadelede İspanyol hakem Juan Manuera düdük çalacak. Bu sene yeni formatıyla oynanacak organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Peki, Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...