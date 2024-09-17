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        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?

        Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 17 Eylül Salı günü oynanacak ilk maçlarla başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk haftasında Bayern Münih Dinamo Zagreb'i ağırlıyor. Devler Ligi'nin favorilerinden olan Bayern Münih turnuvaya Dinamo Zagreb galibiyeti ile başlamak istiyor. Zorlu mücadeleyi canlı olarak takip edecek futbolseverler için, "Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:37
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        • 1

          Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bayern Münih ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak zorlu mücadelede İspanyol hakem Juan Manuera düdük çalacak. Bu sene yeni formatıyla oynanacak organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Peki, Bayern Münih-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...

        • 2

          BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

          Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı 17 Eylül Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH’İN RAKİPLERİ

          Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

        • 5

          DİNAMO ZAGREB’İN RAKİPLERİ

          Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

        • 6

          ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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