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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen'de bir devir kapanıyor - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen'de bir devir kapanıyor

        2015 yılından bu yana Bayer Leverkusen takımının stoper mevkisinde görev alan Jonathan Tah, sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:45
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        Bayer Leverkusen'de bir devir kapanıyor!
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        Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen'de bir devir kapanıyor.

        29 yaşındaki savunma oyuncusu, yaptığı açıklamada sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı.

        BAYER LEVERKUSEN PERFORMANSI

        2015'ten bu yana Bayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah, Alman ekibinde çıktığı 398 maçta 17 gol attı ve 13 asist yaptı.

        BARCELONA GÜNDEME GELDİ

        Jonathan Tah için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'nın adı gündeme gelmiş ancak Alman futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

        GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

        Bayer Leverkusen ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacak ve istediği kulübe bonservissiz imza atabilecek 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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