Bayburt'ta tesisatçıyı sopayla darp ederek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Velişaban Mahallesi'nde yaşayan M.K, kombisindeki arızayı tamir etmesi için çağırdığı S.T'nin başına sopayla vurdu.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı S.T'yi Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.

S.T, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı.