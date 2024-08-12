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        Haberler Gündem Güncel Bayburt'ta organik hasat başladı | Son dakika haberleri

        Bayburt'un yüksek rakımlı yaylarında organik hasat başladı

        Bayburt'un yüksek rakımlı yaylalarında arıcıların organik yöntemlerle ürettiği bal hasadı başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:05
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        Bayburt'ta organik hasat başladı
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        Bayburt'ta, yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balın hasadı başladı.

        Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizin yüksek rakımlı yaylalarında organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı. İlimizde bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden elde ettikleri balların hasadını yapıyorlar. Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli bir yere sahip olan ilimizde, arıcılar organik bal üretmek için çalışıyorlar. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Bayburt meralarına kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya çalışıyor. Bol bereketli bir sezon diliyoruz" denildi.

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        #yerel haberler
        #Organik bal
        #bayburt
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