Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü okullarda ders yapılıp yapılmayacağına dair gözler valilik tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Bayburt Valiliği'nden geldi. Peki, "Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bayburt'ta okul var mı, yok mu?" İşte 26 Kasım Salı Bayburt Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...