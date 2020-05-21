Çay saatlerinde, misafirlerinize ikram olarak sunduğunuzda sizden muhakkak bayatlamayan poğaça tarifini isteyeceklerdir. Denemenizi tavsiye ederim.

Bayatlamayan poğaça tarifi için gerekli malzemeler:

İç harcı için:

Üzeri için:

Bayatlamayan poğaça tarifinin yapılışı:

Bayatlamayan poğaça tarifinin püf noktaları: