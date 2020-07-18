Bay Yanlış 17 Temmuz 2020 akşamı 4. bölüm ile ekranlardaydı. Can Yaman, Özge Gürel gibi oyuncuların yer aldığı dizi de dün akşam neler yaşandı? Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen detaylar...

BAY YANLIŞ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

BAY YANLIŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI

KÜNYE



YAPIM: GOLD FİLM

HİKAYE - SENARYO: ASLI ZENGİN- BANU ZENGİN TAK

YÖNETMEN: DENİZ YORULMAZER

YAPIMCI: FARUK TURGUT

GENEL KOORDİNATÖR: AHSEN TÜZÜN BALTEPE

TÜR: ROMANTİK KOMEDİ