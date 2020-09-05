Bay Yanlış 10. bölüm bu akşam ekranlara geldi. Bay Yanlış'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ezgi, soluğu Bursa’da aldı. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıktı. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmedi. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzdü. Kızlar Özgür ve Ezgi'nin barışması için devreye girdi ve büyük bir plan yaptı. Bay Yanlış 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm özeti haberimizde.

BAY YANLIŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez.

Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar.

Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?