Batuhan Piatti kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Chefs Arena adlı yemek yarışmasında jüri üyesi olarak karşımıza çıkacak. İşte, Batuhan Piatti Zeyniopğlu hakkında detaylar haberimizde..

BATUHAN PİATTİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Piatti Zeynioğlu, 2 Mayıs 1975 yılında dünyaya geldi. Hayatının bir kısmını İtalya'da bir kısmını ise Türkiye'de geçiren Batuhan Piatti, aşçılığı nasıl seçtiğine dair detayları kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Çeşitli yemek programları yapan Batuhan Piatti televizyonda en büyük çıkışını 2010 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye ile yapmıştı. Son olarak Hayat Batuhan'a Güzel adlı gezi programı ile ekrandaydı. Yarışmacılara karşı asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Piatti, Kanal D'nin yeni yarışmasında patron olarak yer alacak.

PİATTİ NE DEMEK?

İtalyan ve Akdeniz mutfağının yanı sıra Türk mutfağına da hakim olan Piatti'nin annesi İtalyan babası Yozgatlı. Asıl soyadı Zeynioğlu fakat ünlü bir otelde çalışmaya başlayınca oranın PR sorumlusu yarı İtalyan olmasından ve annesinin ünü nendeniyle Piatti olarak lanse edilmesini istedi.