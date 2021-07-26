Batuhan Çiftçi'den Tokyo'ya veda

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Batuhan, son olimpiyat şampiyonu Özbek rakibi Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı.

Rakibine 5-0 mağlup olan Batuhan, olimpiyatlara veda etti.