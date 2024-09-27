Batuhan Bozkurt ile Servet Pandur, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda

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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular; Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oldu.

Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Batuhan Bozkurt dizide; 'Firaz' karakterine hayat veriyor. 'Görkem'in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olan Firaz, yeni bölümde Görkem’in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışıyor. 'Firaz’ın annesi 'Asude’yi ise Servet Pandur canlandırıyor.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de SHOW TV’de.