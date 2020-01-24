24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman’da geçtiğimiz yıl otogarın içerisinde kan davalısı olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ı herkesin gözü önünde bıçak darbeleriyle öldüren R.K. hakkında yargı süreci sona erdi.
Dehşet olayda can çekişen Yüksekbağ'a, katil zanlısı R.K. ve kardeşi tarafından kimse yaklaştırılmamıştı. Yüksekbağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
KARAR ÇIKTI!
Bulut Kutlu’nun haberine göre, Suat Yüksekbağ cinayetiyle ilgili tutuklanan kardeşlerden R.K., kardeşi A.K ve babaları N.K. hakkında Batman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti katil zanlısı R.K.’ye ağırlaştırılmış müebbet, aynı dosyada yargılanan sanığın kardeşi A.K. hakkında da aynı suçu birlikte işlediklerinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.
Ancak mahkeme, suça sürüklenen çocuğun 17 yaşında olması nedeniyle 24 yıl hapis cezası verirken, bu cezada herhangi bir takdiri indirim yapılmadı. Azmettirici olduğu iddia edilen babaları N.K., hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
“HEPSİNİN YARGILANMASI VE TUTUKLANMASI LAZIM”
Baba Nuri Yüsekbağ ise “Bence adalet yerine gelmedi. Adalet bu değil. Oğlumun nasıl öldürüldüğünü herkes gördü. O ailenin tümü ordaydı. Hepsinin yargılanması ve tutuklanması lazım. Bu işi yapan asıl kişi katil zanlılarının babasıdır. Ama mahkeme heyeti babalarını serbest bıraktı. En büyük ağabeyleri de oradaydı ancak hiç yargılanmadı bile. Neden böyle karar verildi anlamış değiliz. Mahkeme heyetinin bu olayı yapan ve yaptıranlar kim varsa ceza vermesini bekliyordum. Maalesef böyle bir karar verilmedi. Kararın böyle olmaması lazım. 2018 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bir cinayet oldu. O sırada oğlum da oradaydı. Olayda oğlum 18 yıl hapis cezası aldı. Ancak o olayda benim oğlum suçsuzdur. Suç oğlumun üstüne atıldı. Daha sonra karşı taraf oğlum Suat Yüksekbağ’ı otogarda herkesin gözü önünde vahşice katlettiler, bu olayda sadece iki kişi tutuklandı, asıl azmettirici babaları ve ağabeyleri tutuklanmadı” dedi.
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