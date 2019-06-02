Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasında, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 87 yaşındaki Nazime Bilmez hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İHA'daki habere göre yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Nazime Bilmez’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kozluk’a bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.