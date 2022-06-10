Batman Kara Şövalye oyuncuları ve konusu

Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmi olan Kara Şövalye filmi DC Comics'in Batman karakterinin hikayesini anlatıyor. Senaryosunu filmin yönetmeni Christopher Nolan ve kardeşi Jonathan Nolan'ın kaleme aldığı film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Batman Kara Şövalye filmi oyuncuları ve konusu...

BATMAN KARA ŞÖVALYE KONUSU

Kara Şövalye, halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker’in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları’nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman’in hikayesini konu ediyor. Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları’nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.

BATMAN KARA ŞÖVALYE OYUNCULARI

Christian Bale - Batman / Bruce Wayne

Heath Ledger - The Joker

Aaron Eckhart - Harvey Dent/Two Face

Maggie Gyllenhaal - Rachel Dawes

Michael Caine - Alfred

Gary Oldman - Lt. James Gordon

Morgan Freeman - Lucius Fox