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Batman'da kayıp İsmail'in cansız bedeni bulundu, 2 arkadaşı 70 km mesafede sağ bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde akşam eve dönmeyince ailelerin aramaya başladığı 3 çocuktan 1'inin cansız bedeni Sason Çayı'nda bulundu. 10 yaşındaki İsmail çayda boğulurken, olaydan korkup kaçan 11 ve 13 yaşlarındaki 2 arkadaşı 70 km uzaklıkta sağ bulundu

Giriş: 30.06.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Batman'da kayıp İsmail'in cansız bedeni bulundu, 2 arkadaşı 70 km mesafede sağ bulundu
3 çocuk kaybolmuştu! 1'inden acı haber
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DHA

Batman'da kendilerinden haber alınamayan 3 çocuktan İsmail Algan’ın (10) Sason Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen ve Algan’ın boğulmasının ardından korkup kaçtıkları değerlendirilen B.Ç. (13) ve K.A. (11) ise sabah saatlerinde polis tarafından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Batman’da sağ olarak bulundu.

Batman'ın Sason ilçesindeki evlerinden dün öğleden sonra ayrılan İsmail Algan, B.Ç. ve K.A., akşam saatlerinde evlerine dönmeyince yakınları kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Aramadan sonuç alamayan çocukların yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi itfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların yüzmeye gitme ihtimallerine karşı arama çalışmaları Sason Çayı’nda yoğunlaştırıldı.

Gece saatlerinde çay kenarında İsmail Algan'ın kıyafetlerini gören yakınları durumu ekiplere bildirdi. Yapılan aramada, Algan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Algan’ın cenazesi otopsi için Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

70 KM ÖTEDE BULUNDULAR

Arama çalışmaları sürerken, incelenen güvenlik kameralarından B.Ç. ve K.A.’nın görüntülerine ulaşıldı. Çayın aksi yönünde gittiği belirlenen çocukların, İsmail Algan’ın suda kaybolmasından sonra korkup kaçmaları ihtimali üzerine karada da arama çalışması başlatıldı.

B.Ç. ve K.A., sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Batman’da polis tarafından sağ olarak bulundu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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