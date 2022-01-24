Batman'da hırsız vahşeti! 15 yaşındaki çocuğu vurdular

İHA

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, koronavirüs hastası olan babasının yerine işe yardımı gittiği öğrenilen 15 yaşındaki çocuğu öldürdü.

Hırsız vahşeti, sabaha karşı 03.30 sıralarında Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesindeki bir petrol istasyonda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen maskeli 3 kişi, hırsızlık için petrol istasyonuna girdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BAŞINDAN VURDULAR

Hırsızlar, kendilerine direnen istasyon sahibinin oğlu 15 yaşındaki Ahmet Eren'i başından ve göğsünden silahla vurdu. Ahmet Eren olay yerinde hayatını kaybetti. Hırsızlar, istasyonun iki çalışanını da bağlayarak etkisiz hale getirdi. İş yerinde bulunan kasadaki paraları ve bilgisayarları çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

BABASI KOVİD HASTASI OLUNCA YARDIMA GELMİŞ

İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ahmet Eren'in, babasının Kovid-19 hastası olması ve bir çalışanın da hasta olması nedeniyle istasyon çalışanlarına yardım etmek için işe geldiği ortaya çıktı.