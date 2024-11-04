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        Haberler Gündem Güncel Batman'da 9 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Batman'da 9 kişi gözaltına alındı

        Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanmasının ardından, Batman Belediyesi önünde polise mukavemette bulunan 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:03
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        Batman'da 9 kişi gözaltına alındı
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        Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine mukavemette bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılması üzerine karara tepki gerekçesiyle aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de bulunduğu bir grup, belediye binası önünde toplandı.

        Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi. Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: İHA

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