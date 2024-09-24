Batman'da 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ile 100 elektronik sigara ele geçirildi
Giriş: 24.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:22
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Araçlarda gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ve 100 elektronik sigara bulundu.
4 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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