Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası alan hükümlülerin bulunduğu koğuşlar ve ortak kullanım alanları ateşe verildi.

İNFAZ DÜZENLENMESİNE DAHİL OLMAK İSTEDİLER

Edinilen bilgilere göre mahkumlar TBMM gündeminde bulunan infaz düzenlenmesi kapsamına dair sloganlar attı. Akşam üzeri başlayan olaylar saatlerce sürdü.

MAHKUMLARLA KONUŞULARAK İKNA EDİLDİ

Cezaevinde süren yangın itfaiye ekiplerince yapılan zamanında müdahale ile söndürülebildi. Cezaevi yetkililerin başlattığı diyalogla mahkumlar ikna edildi. Olaylar esnasında yakınları içeride olanlar cezaevin önünde endişeli bekleyişini sürdürdüğü görüldü.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI OLMADI

Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayların arından herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Polis ekipleri cezaevi önünde barikat kurup geniş güvenlik önlemleri alırken, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç olay yerinde incelemelerde bulundu.

KOĞUŞLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

Olaylar yatıştırılırken mahkum aileleri ve kalabalık kitle olay yerinde bekleyişini sürdürüyor. Mahkumların ikna edilmesiyle birlikte ortalık sakinleşirken, dumandan etkilenen koğuşlar tahliye edildi...