Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, HDP Batman il binasından çıkarken dün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, görevinden uzaklaştırılan Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Batman'da terör soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta gözaltına alınan, HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, Demir, hakkında devam eden adli işlem süreç göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.