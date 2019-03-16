Polis adliye önünde önlem aldı

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman'da önceki akşam iki grup arasında omuz atma iddiasıyla kavga çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan şahıs, bir grup tarafından pala ve sopa ile saldırıya uğradı. Polis havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Olayda 1'i polis, 5 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumu ağır.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve çok sayıda özel harekat polisi olay yerine sevk edildi. Adliye önünde polisin bekleyişi sürüyor