TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şefler yarışmacılardan Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu bir menüyü yapmalarını istedi. Bu menünün içerisinde Mersin'in yerel lezzetlerinden biri olan Batırık da yer aldı. Peki, Batırık nasıl yapılır? MasterChef batırık tarifi nedir? İşte detaylar...

BATIRIK MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet küçük boy kuru soğan

2 adet domates

2 adet salatalık

1/2 demet maydanoz

2 adet yeşilbiber

1/2 demet nane

3 dal taze soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı nar ekşisi

5 yaprak marul

1 çimdik tuz

BATIRIK NASIL YAPILIR?

Tahini bir tavada 2-3 dakika kadar ısıtın. Bulguru 2 çay bardağı sıcak su ile ıslatın ve şişene kadar bekleyin.

Bulgurlu karışıma tahini ve kimyonu ekleyin, iyice karıştırın. Tüm sebzeleri ince bir şekilde doğrayın. Kuru soğanı rendeleyin. Bulgur karışımına soğan ve salçayı ekleyerek iyice karıştırın. Ardından biber, domates, salatalık, taze soğan, nane ve maydanozu ekleyin ve nazikçe karıştırın. Baharatları ve nar ekşisini ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Tüketim şeklinize göre, susuz olarak yemek isterseniz, hafifçe ıslattığınız ellerinizle köftelik şekiller oluşturup marulların üzerine yerleştirin. Sulu bir sunum yapmak isterseniz, 5-6 bardak su ekleyin ve karıştırın. İnce doğranmış marulları üzerine yerleştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!