26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turizmin geliştirilmesi amacıyla Edirne'deki İbrice Limanı'nın 1 mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre dev yolcu uçağını görmek için limana gelen yerli yabancı dalgıçların dalışları sürüyor.
Dalgıçların yeni adresi haline gelen uçağın batırıldığı bölge deniz altı turizmini de canlandırdı.
Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri tarafından da uçağa dalış gerçekleştirildi.
Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu, yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin dünyanın en temiz deniz olduğunu söyledi.
Batık haldeki dünyadaki en büyük uçaklardan birinin Saros'ta olduğunu belirten Arsu, "Uçağın boyu 65 metre, kanat genişliği ise 60 metre. Dalış yapacaklar görsel zenginliği gerçeğinde yaşayacak ve hissedecekler. Uçak batığı hem doğaya hem de dalgıçlara büyük bir fayda sağlıyor. Balıklar uçakta yuva yaparak çoğalıyor. Dalış turizmi açısından da dalgıçlara alternatif bir alan oluştu. Yerli yabancı çok sayıda dalgıç batık uçağı görmek için limana geliyor" şeklinde konuştu.
Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı Ali Korkmaz da başarılı bir dalış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Batık yolcu uçağı Edirne'nin turizmine katkı sağlayacak. Türkiye'nin birçok yerinden dalış tutkunu bölgeye geliyor. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bekleriz" diye konuştu.
DEV UÇAK GEÇEN AY BATIRILMIŞTI
İlk seferini 1995'te yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Edirne'nin İbrice Limanı'na getirilmişti.
Uçak, turizme katkı sunmak amacıyla 14 Haziran'da kıyıdan 1 mil açıkta batırılmıştı.
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