Türkiye’de bu hafta denizlerde rüzgar kuvvetli esecek. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz açıklarında sürati saatte 80 km’ye ulaşan fırtınaya dikkat edilmeli.

Rüzgar öğlen saatleri öncesi lodostan esiyor, hava sıcaklıkları da güneyden gelen havayla yükseliyor. Trakya’da ve İstanbul’da tahmini saat 12 sularında başlayacak gök gürültülü yağmur akşam olurken bölgeden ayrılacak.

Hızla sokulan yağışlar İzmir’de ve çevresinde su baskınlarına yol açabilir. Aydın-Muğla arasında da kuvvetli yağmur nedeniyle bugün ulaşım olumsuz etkilenebilir. Akşam olurken Eskişehir-Ankara arasında yağmur başlıyor. Batı Karadeniz yükseklerinde Karabük-Düzce arasında karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda kuvvetli yağmur bekleniyor.

REKLAM

Batı bölgeler için haftanın en yağışlı günü pazartesi, salı olduğunda yağışlı hava Anadolu’nun doğusuna ilerliyor. Yarın Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış nedeniyle Hatay-Osmaniye arasında su baskınları yaşanabilir. Doğu Anadolu bir kez daha beyazlayacak ve salı günü (Yarın) Sivas’tan Kars’a, Muş’tan Artvin’e kar bekleniyor. Şehirlerarası yollarda kar nedeniyle ulaşım yer yer aksayabilir, doğudaki yollara tedbirli çıkmakta yarar var.

27 Mart Çarşamba günü Marmara’da, Ege’de ve İç Anadolu’da bir miktar yağmur daha oluşacak ama bunlar zayıf yağmurlar, şöyle bir ıslatıp geçebilir. Lodostan taşınan hava ile yine toz konsantrasyonu artacak, camlar ve araçlar kahverengi tozla kaplanır.