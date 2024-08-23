BATI NİL VIRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu (BNVE), insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır. Batı Nil Virüsü’nün ana konağı yabani kuşlardır. Sivrisineklerin enfekte kuşlar üzerinde beslenmesi ile virüs, sivrisineklerin tükürük bezlerine yerleşir ve ardından sivrisineklerin sokmasıyla insanlara ve atlara bulaşır. Batı Nil Virüsü ilk olarak 1937 yılında Uganda’da Batı Nil bölgesinde bir kadında görüldü. İnsan enfeksiyonları, dünya genelinde birçok ülkede 50 yıldan daha uzun süredir görülmekte olup hastalık, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülür. Avrupa Bölgesi ve komşu ülkelerinde 2018 yılından beri vaka sayılarında artış olduğu bildirilmekteyken ülkemizde de 2010 yılından beri vaka bildirimleri yapılmaktadır.

BATI NİL VIRÜSÜ ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Batı Nil Virüsü’nün kuluçka süresi 2-14 gün, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez.

Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir.

Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin %1’inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir. Bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir.

Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan insanlar, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altındadırlar.

BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi yok ve tedavide kullanımı önerilen spesifik bir antiviral bulunmuyor. Bu nedenle enfeksiyonun tedavisi öncelikle destek tedavisi şeklinde olmalı. Şiddetli vakalarda sıklıkla hastaneye yatışı gerektiren destek tedavisi, IV sıvı verilmesi, solunum desteği ve sekonder enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi temel yapılacak uygulamalar arasında bulunuyor.