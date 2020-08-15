Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan, coğrafi özelliği dolayısıyla geçmişte kaçakçıların ve korsanların saklanmak için kullandığı, Milli Mücadele döneminde ise cephanelerin saklandığı Gideros Koyu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
AA'nın haberine göre ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki koy, birinci derece doğal, ikinci derece tarihi sit alanı olarak korunuyor. Ünlü coğrafyacı Strabon tarafından Amazonlarca keşfedildiği belirtilen koydaki yerleşimin tarihi ise 3 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.
Geçmişte kaçakçılar ve korsanların, Milli Mücadele döneminde de cephanelerin saklandığı koy, yaban ördeklerinin yanı sıra kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarının yeşil tonlarıyla göz kamaştırıyor.
Adını Cenevizlilerden alan koyda balık lokantası ve pansiyonlar bulunuyor.
Batı Karadeniz'in eşsiz güzelliklerinden Gideros Koyu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de doğası ve sakinliği ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Gideros Koyu'nda 17 yıldır rehberlik yapan Murat Yılmaz, koyun 3 bin 500 yıllık bir tarihinin olduğunu belirtti.
Koyu ilk olarak Amazon kadınlarının keşfettiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
"Koyda Cenevizliler yaşamış. Osmanlı ile Bizans'ın savaş döneminde savaş gemilerinin kendini koruyabildiği bir liman olmuş. Gideros'ta boğazın birbirine uzantısı 200 metre civarında. Bu uzantı ileri açıklara doğru yaklaşık 45 dakika gittiğimizde Gideros Koyu bir anda kayboluyor. Gideros bir dağ olarak görünüyor. Savaş gemileri bu özelliği nedeniyle burada kendini koruyor."
Gideros'un dünyaca ünlü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Burada tarihi eser kalıntıları da var. Herkesin tarihine ev sahipliği yapmış bir yer. Günümüzde yüzmek ve gezmek için güzel bir yer" dedi.
Ukraynalı Tatyana Solimakha ise Türkiye'de yaşadığını belirterek, Gideros'u çok sevdiğini anlattı.
Gideros'un ilkbahar, yaz ve sonbaharda çok güzel olduğuna işaret eden Solimakha, "Buraya Almanya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda yabancı geliyor. Burada doğa çok güzel. Ben Ege tarafını çok seviyordum ama burayı görünce burayı da çok sevdim. Bence doğa her zaman güzel" diye konuştu.
Ali Ayçın da koyun doğal güzelliğiyle herkesin dikkatini çektiğini belirterek, "Benim küçüklüğümde de gemiler burada olumsuz hava şartlarından saklanırlardı. Çok sakin bir yer, herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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