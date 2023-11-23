Batı Ege Gayrimenkul halka arz oluyor! Batı Ege GYO halka arz kaç lot verir?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Batı Ege GYO halka arz hisse fiyatı 3 TL olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcılar "Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 290,000,000 lot dağıtacak Batı Ege GYO halka arz talep toplama tarihlerine ilişkin detaylar...
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Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama sürecinin detayları gündemdeki yerini aldı. Şirket, talep toplama işlemlerinin ardından Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Peki, Batı Ege GYO kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...
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BATI EGE GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR!
Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL’ye çıkaracak.
Batı Ege Gayrimenkul şirketi talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Şirketin talep toplama tarihleri belli olduğunda habere eklenecektir
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BATI EGE GYO KAÇ LOT VERİR?
Batı Ege Gayrimenkul halka arz açıklık oranı yüzde 35,58 olarak açıklanırken, toplamda 290 milyon adet lot dağıtacak.
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BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Batı Ege halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılamayacak.
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BATI EGE GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Batı Ege GYO halka arzın hangi başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
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BATI EGE GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Batı Ege Gayrimenkul halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.
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