11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.'nin de aralarında bulunduğu 74 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca operasyon sırasında 21 milyon TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevver ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, SİM kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konuldu. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

ÇOK SAYIDA LÜKS EV, OTOMOBİL VE KIYMETLİ ARAZİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticiliğinden oluşan organizasyonun, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler edindikleri tespit edildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA FAALİYET GÖSTERMİŞLER

Silahlı olarak faaliyet yürüten suç örgütü yöneticileri, 90’lı yıllardan bu yana tüm dünyada, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru faaliyet yürüttükleri ülkelerden bazıları olarak gösteriliyor.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANS SAĞLADIĞI BELİRLENDİ

1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000’li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplam 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamaları, tespit edilen uyuşturucu ticareti olayları olarak belirlenmişti. Uyuşturucu ticaretiyle meşgul suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da belirlendi.

YAKALANAN ÇETİN G. KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İSİMDİ

Silahlı örgüt liderlerinden Çetin G., uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya’da cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Aynı şüpheli Hollanda’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye’ye kaçtı. Yakalan Çetin G. hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı görüldü. Örgüt liderinin yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle toplam 26 yıl hapis cezası bulunuyor.

Yürütülen soruşturmaya 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlanmış, aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 19 şirkete ulaşıldı.

BATAKLIK OPERASYONU'NDA 74 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa illerinde toplam 94 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve şüphelilere ait farklı banka şubelerinde kiralandığı tespit edilen 7 adet kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik 30 Haziran 2020 günü saat 04.45 itibarı ile eş zamanlı “Bataklık Operasyonu” gerçekleştirildi. Bahse konu silahlı suç örgütünün, banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Operasyonda 11 ilde şu ana kadar 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.’nin bulunduğu 74 şahıs gözaltına alındı.

281 ADET TAPU, 31 TABANCA VE 21 LÜKS OTOMOBİLE EL KONDU

Ayrıca operasyon sırasında 11 ilde 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları İle 21 adet lüks otomobile el konuldu. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.