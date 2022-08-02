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BAŞVURU EKRANI! PMYO polislik alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2022 Polis alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Polis alımı başvuru ekranı 2022: PMYO Polislik alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından PMYO Polis alımı başvuruları 25 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Başvurular devam ederken henüz başvuru yapmamış adaylar son başvuruların ne zaman alınacağını ve başvuru ücretlerine dair detayları araştırıyor. İşte PMYO başvuru ekranı, şartları ve ücreti hakkında merak edilen soruların yanıtı...

02.08.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Polislik alımı başvuruları için son güne yaklaşılıyor. Polis Meslek Yüksekokullarına toplamda 2500 kişilik öğrenci alımı duyurusu geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın  "Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir." açıklaması sonrasında henüz başvuru yapmayan adaylar için polislik başvuru ekranı yeniden gündeme geldi. İşte PMYO başvurusu nereden yapılır, polis alımı şartları neler? sorularının yanıtı...

  • POLİS ALIMI DUYURUSU

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

    Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

    Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

  • PMYO 2022 POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2022 yılı TYT puan türünden 250 ham taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde; ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

    Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak. 

  • PMYO POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

    Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

    PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    POLİSLİK ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 225.00 TL (İki Yüz Yirmibeş Türk Lirası), 25 Temmuz 2022 günü saat 09.00'dan 5 Ağustos 2022 günü saat 17.00' ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

    Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

  • 2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLI BAŞVURU ŞARTLARI

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

    ç) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2022 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

    d) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (2022 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.)

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