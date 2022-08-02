PMYO 2022 POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2022 yılı TYT puan türünden 250 ham taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde; ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.