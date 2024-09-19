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        Haberler Müzik 'Başrolde Emel Sayın'

        'Başrolde Emel Sayın'

        BKM, Harbiye konserleri serisinde; zarafeti, muhteşem sesi, sahnedeki asaletiyle Emel Sayın, 30 Eylül'de 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:35
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        'Başrolde Emel Sayın'
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        BKM Organizasyonuyla 30 Eylül’de 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye Emel Sayın çıkacak.

        Plakları, kasetleri ve CD’leriyle evleri şenlendiren, unutulmaz performanslar ile hafızalarımızda yer eden, her defasında yeni bir heyecanla izlenen filmleriyle hayatları renklendiren, bütün zamanların en güzel sesi, karşınıza bu seferde filmlerde seslendirdiği şarkıların görüntüleri üzerine canlı konser performansı ile çıkacak. Ve bu konserin başrolünde, Emel Sayın’ın film müzikleri olacak.

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        BAŞROLDE EMEL SAYIN İLE AÇIKHAVA’DA YEŞİLÇAM RÜZGARLARI

        Türk müziğinin ve beyaz perdenin efsane ismi Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarla seyircileri, zamanda yolculuğa çıkaracak.

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        #emel sayın
        #Başrolde Emel Sayın

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