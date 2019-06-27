Başrol kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

HANGİSİ DOĞRU: BAŞROL MÜ, BAŞ ROL MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, başrol şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "başrol"dür.