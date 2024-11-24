A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan’a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Macaristan - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalara başladı. Peki, Macaristan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam’ın Macaristan maçı aday kadrosu ve mücadelenin detayları…