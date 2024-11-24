Macaristan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam Avrupa bileti için parkede!
Macaristan - Türkiye basketbol maçı için geri sayım başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta Macaristan'ı 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milliler, 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı. Peki Macaristan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Dev Adam'ın aday kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan’a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Macaristan - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalara başladı. Peki, Macaristan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam’ın Macaristan maçı aday kadrosu ve mücadelenin detayları…
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MACARİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
Macaristan - Türkiye basketbol maçı, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak.
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MACARİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan - Türkiye basketbol maçı, TRT SPOR Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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MACARİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan linkle millilerimizin mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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HEDEF AVRUPA BİLETİ!
Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.
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TÜRKİYE MACARİSTAN'A KARŞI OYNADIĞI MAÇLARDA ÜSTÜN
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile daha önce 10'u resmi olmak üzere 16 müsabakada karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.
Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.
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12 DEV ADAM’IN ADAY KADROSU
FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.
Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)