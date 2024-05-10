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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbola yeni yabancı kuralı ve play-in formatı! - Basketbol Haberleri

        Basketbola yeni yabancı kuralı ve play-in formatı!

        Basketbolda gerçekleştirilen Lig Kurulu toplantısında flaş kararlar alındı. 5 olan yabancı sınırının 4+3 olarak değiştirilmesi kararlaştırılırken, NBA ve EuroLeague'deki play-in formatının da gelecek sezondan itibaren Basketbol Süper Ligi'nde uygulanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:36
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        Basketbola yeni yabancı kuralı!
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        Basketbolda Lig Kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda iki önemli değişiklik yapıldı. İşte yeni kurallar ve değişiklikler:

        YENİ YABANCI KURALI: 4+3 (1 TÜRK PARKEDE)

        2024-2025 sezonu itibarıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında en az bir Türk oyuncu parkede bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı parkede en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek. Eski sistemde takımlar maç kadrolarında ve parkede en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurabiliyordu.

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        PLAY-IN GELDİ

        Öte yandan NBA ve EuroLeague'deki play-in formatı da yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde uygulanacak.

        Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.'si olarak Play-off'a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off'a girmek için karşılaşacak.

        HİDAYET TÜRKOĞLU: HAYIRLI OLSUN

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl boyunca kulüplerimizle düzenli olarak yaptığımız müzakereler sonucunda, milli takımımıza daha deneyimli, öz güveni yüksek ve inisiyatif kullanabilen sporcular yetiştirebilmek adına ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

        Kulüplere teşekkür eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Türk basketbolunun gelişimi ve milli takım başarıları için alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yabancı kuralının sonuçlarıyla birlikte sporcularımızın kendilerine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerine ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Ayrıca, sporcu menajerlerinin basketbolcuları daha çok süre ve sorumluluk alabilecekleri takımlara yönlendirmesinin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte bu mücadelede başarılı olmayı içtenlikle diliyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız play-in formatının, gelecek sezon normal sezonun sonunda play-off’lara yaklaşırken rekabetin derecesini artırmak için önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın basketbolseverlere daha renkli bir sezon yaşatmasını umuyorum."

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