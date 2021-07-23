Başkentte kaybolduktan sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisinin otopsisine başlandı

AA

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.