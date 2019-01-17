Alınan bilgiye göre, saat 01.30 civarında Umut .Ö’nün yönetimindeki otomobil Anadolu Bulvarında Ankapark önünde Batıkent istikametinde seyir halindeyken refüje çarparak devrildi. İHA'nın haberine göre; kazada otomobili kullanan Umut Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Umut Ö. ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ağır hasar alan araç içerisindeki alkol şişesi dikkat çekti.

YARALI SÜRÜCÜ ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Gece saatlerinde Hasköy mevkiinde meydana gelen bir başka kazada ise yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak önce taksiye ardından elektrik direğine çarptı.

Otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis kazalarla ilişkin inceleme başlattı.