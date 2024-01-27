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        Haberler Gündem Ankara Başkentte çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi - Güncel haberler

        Başkentte çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi

        Ankara'da yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:03
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        Başkentte çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda; yurt dışından Türkiye´ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini saptadı.

        Tespit edilen kişilere yönelik, Ankara´nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

        Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lüks marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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