Alınan bilgiye göre, Keçiören Yükseltepe Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, evinin penceresinden dışarıyı izleyen Murat Özçelik'e (26) silahla ateş ettikten sonra otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda sırtından ve başından vurulan Özçelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.