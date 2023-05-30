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Başkent'te sağanak alarmı! ABB'de tüm izinler kaldırıldı

Meteoroloji'nin şiddetli sağanak uyarısında bulunduğu Başkent için, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı

Giriş: 30.05.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Başkent'te sağanak alarmı! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Başkent'te sağanak alarmı! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Konya , Çankırı ve Eskişehir’in doğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"TÜM İZİNLER KALDIRILDI"

Bu açıklamanın ardında Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır."

Açıklamada ayrıca, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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