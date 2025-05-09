Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Başkent'te Ibrahim Maalouf rüzgarı

        Başkent'te Ibrahim Maalouf rüzgarı

        Başkent Ankara'nın kültür ve sanat merkezi CSO Ada Ankara, 15 Mayıs'ta dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf'u ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent'te Ibrahim Maalouf rüzgarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İki prestijli GRAMMY adaylığıyla uluslararası başarıya ulaşan trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. müzikal projesi “T.O.M.A-Michel-Ange’nin Trompetleri” konserleri kapsamında Ankara'ya geliyor. Maalouf, 15 Mayıs'ta saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

        Albümünde folklor ile modernliği, Doğu’nun nostaljisiyle evrensel müzikal dili harmanlayan Maalouf; sadece bir konser değil, felsefi, tarihi ve sanatsal bir deneyim vadediyor. T.O.M.A albümünde, amatörler ve profesyoneller özel konuklarla bir araya geliyor.

        Lübnan asıllı Ibrahim Maalouf’un müziği; caz, Arap makamları, elektronik altyapılar ve klasik Batı müziği bir araya getirilerek harmanlanmasıyla tanınıyor. Sanatçının imzası hâline gelen doğaçlama yeteneği ve duygusal derinlik, her performansta dinleyiciler üzerinde büyüleyici bir etki bırakıyor. Film müziklerinden caza uzanan geniş repertuvarı, sanatçının çok katmanlı anlatım gücünün yansıtılmasına olanak sağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CSO Ada Ankara
        #Ibrahim Maalouf
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Habertürk Anasayfa