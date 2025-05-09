Başkent'te Ibrahim Maalouf rüzgarı

İki prestijli GRAMMY adaylığıyla uluslararası başarıya ulaşan trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. müzikal projesi “T.O.M.A-Michel-Ange’nin Trompetleri” konserleri kapsamında Ankara'ya geliyor. Maalouf, 15 Mayıs'ta saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

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Albümünde folklor ile modernliği, Doğu’nun nostaljisiyle evrensel müzikal dili harmanlayan Maalouf; sadece bir konser değil, felsefi, tarihi ve sanatsal bir deneyim vadediyor. T.O.M.A albümünde, amatörler ve profesyoneller özel konuklarla bir araya geliyor.

Lübnan asıllı Ibrahim Maalouf’un müziği; caz, Arap makamları, elektronik altyapılar ve klasik Batı müziği bir araya getirilerek harmanlanmasıyla tanınıyor. Sanatçının imzası hâline gelen doğaçlama yeteneği ve duygusal derinlik, her performansta dinleyiciler üzerinde büyüleyici bir etki bırakıyor. Film müziklerinden caza uzanan geniş repertuvarı, sanatçının çok katmanlı anlatım gücünün yansıtılmasına olanak sağlıyor.