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        Haberler Gündem 3. Sayfa Levhaya çarpan motosikletteki üniversitelinin bacağı koptu! - Son dakika dehşet dolu anlar! | Son dakika haberleri

        Levhaya çarpan motosikletteki üniversitelinin bacağı koptu!

        Burdur'da trafik levhasına çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi Berk Civil'in bacağı koptu. Feci kazada sürücü Mehmet Caner E. de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:55
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        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
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        Burdur'da motosikletin trafik işaret levhasına çarptığı kazada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berk Civil'in (19), sol bacağı diz altından koptu.

        DHA'nın haberine göre ilk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Civil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Caner E.'nin (19) kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırımdaki trafik işaret levhasına çarptı. Kazada Mehmet Caner E. yaralanırken, yanındaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Berk Civil'in sol bacağı trafik levhasına çarparak diz altından koptu. Yaklaşık 25 metre savrulan Civil'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Berk Civil'in bacağı kemerle sıkılarak kan akışı durduruldu.

        ÖZEL KUTU İLE GÖTÜRÜLDÜ

        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ile Civil, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berk Civil, buradan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Civil'in kopan bacağı da ekipler tarafından olay yerinden alınıp, özel kutuyla götürüldü. MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay da hastaneye gelerek Berk Civil'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Mehmet Caner E.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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