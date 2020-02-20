AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoya düzenlenen baskında 4 bin litre etil ve bin litre metil alkol ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Depoda yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları düzenekler vasıtasıyla metil alkolü damıtarak etil alkole çevirdikleri tespit edilirken, sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.