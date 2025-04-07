Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
Ankara'da, sosyal medyadan fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Bir mağdurun otelden çıkış anı kameraya yansıdı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasp eden çeteyi takibe aldı.
TEHDİTLE ERKEKLERİN PARASI GASP EDİLDİ
DHA'daki habere göre 3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasp ettikleri tespit edildi.
22 GÖZALTIDAN 7'Sİ TUTUKLANDI
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MAĞDURUN OTELDEN ÇIKIŞI KAMERADA
Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasp ettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.