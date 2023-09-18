Başkent Kültür Yolu Festivali yoğun ilgi gördü

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Ankara’daki durağı Başkent Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. 1 Ekim’e kadar devam edecek festivaldeki tüm etkinliklere yoğun ilgi vardı.

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK CSO ADA ANKARA’DA Festivalin ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, CSO Ada Ankara’da basın mensupları ile bir araya gelerek, festival hakkında bilgiler verdi. Daha sonra “Arttırılmış Gerçeklik” sergisini gezen Bakan Yardımcısı Mumcu’ya, Küratör Beste Gürsu, eser sahipleri ile birlikte sergi hakkında bilgi verdi. Eserlerinde sadece asıl kültürleri değil tüm yaşanmışlıkları ile edinilen deneyimleri sanatlarına aktaran sanatçıların bir araya geldiği “Arttırılmış Gerçeklik” sergisi, festival süresince ücretsiz olarak CSO Ada Ankara fuayesinde sanatseverlerle buluşacak. REKLAM

BİR ZAMANLAR DENİZİN OLDUĞU YER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, daha sonra basın mensupları ile birlikte CerModern’de yer alan 'Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer / Dolomitlerin Çağdaş Sanatı' sergisini de festival kapsamında ziyaret etti. İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Ofis Başkanlığı Baş Müsteşarı Francesco De Stefani’nin de eşlik ettiği ziyaret sırasında, sergi hakkındaki ayrıntıları Kültür Ataşesi Maria Luisa Scolari anlattı. 10 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, geçmişi keşfetmeyi, bugünü yansıtmayı ve gelecek hakkında hayaller kurmayı amaçlıyor.

TÜRK VE BOŞNAK KÜRATÖRLERİN SEÇKİSİ 18'inci yüzyılda yaşamış 20 değerli sanatçının eserlerinden oluşan ve Saraybosna Müzesi’nin en önemli koleksiyonlarından biri sayılan 'Bir Vaktile Sarajevo' sergisi de Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi görüyor. Türk ve Boşnak küratörler tarafından hazırlanan ve Saraybosna Türklerinin yaşamlarından kesitler sunan 122 parçalık koleksiyon ilk defa yurt dışına çıkartılarak, Millet Kütüphanesi Külliyesi’nde sergilenmeye başlandı. Dört tematik gruptan oluşan seçkide; çarşı ve mahalleler, ara sokaklar, el sanatları ve atölyeler, manzaralar, panoramalar, günlük yaşamdaki portreler sanatseverleri eşsiz bir yolculuğu çıkarıyor. REKLAM

YEDİ SANATÇIDAN ESERLER ANADOLU’NUN GÜNDELİK YAŞAMIYLA BİR ARADA Festival boyunca Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde görülebilecek 'Sanatta Etnografik Gerçeklik' sergisi, kültürün yaşayan canlı sürecini, gelişimini, kendi içinde yetişerek ve olgunlaşarak nasıl büyüdüğünü sanatseverlere aktarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koleksiyonundaki etnografik ürünlerden bir seçkinin yanı sıra Ankara Resim Heykel Müzesi koleksiyonundan resimler ile hazırlanan sergi, iki farklı disiplinin buluşmasıyla kültür ve sanat tarihimizin bir bölümüne ışık tutuyor. Sergide, Türk resim sanatının çarpıcı örnekleri ve resim tarihimizin kilometre taşları diyebileceğimiz yedi sanatçıdan seçilen eserler, Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait gündelik yaşam nesneleriyle bir arada yer alıyor.

FESTİVALDE PAZAR KONSERLERİ COŞKUSU Başkent Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde Başkent Millet Bahçesi Ana Sahnede İkilem grubu Ankaralılar ile buluştu. CSO Ada Ankara Ana Salonda Can Ozan sevilen hit şarkılarını seslendirirken, Cermodern Açık Hava konserlerinde ise Jazz for Kids, Gülçin Ergül Ft. Canto Orkestrası ile Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Ankaralılara keyifli saatler yaşattı.